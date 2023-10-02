الأمم المتحدة: عدد كبار السن في الهند قد يتضاعف بحلول عام 2025

وبحلول عام 2046، سيتجاوز عدد كبار السن في الهند عدد الأطفال، من لا تزيد أعمارهم على 14 عامًا، كما سيكون هناك انخفاض في عدد من تتراوح أعمارهم من 15 إلى 59 عامًا.