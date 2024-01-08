"وزير لبناني": مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي وبحث أمني لمعرفة مصدر ونوع الاختراق

وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية قد ذكرت أمس الأحد أن متسللين نجحوا في قرصنة شاشات الإعلانات الموجودة داخل المطار التي ظهرت عليها رسائل إلى "حزب الله" وأمينه العام حسن نصرالله، باسم "الرب والشعب"، تطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.