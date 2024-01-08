"وزير لبناني": مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي وبحث أمني لمعرفة مصدر ونوع الاختراق

أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "علي حمية"، اليوم الاثنين أن مطار بيروت يعمل بلا مشاكل ويجري العمل للتعرف على مصدر الاختراق الذي أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب.
وأوضح "حمية"، في مؤتمر صحفي أن الأجهزة الأمنية مستمرة في عملها لمعرفة مصدر ونوع الهجوم الإلكتروني الذي وقع في مطار بيروت أمس الأحد.
وتابع وفق (وكالة أنباء العالم العربي) أن "بعض الأضرار وقعت لكن أمكن حصرها ويجري العمل على معالجتها والأمور عادت إلى طبيعتها بنسبة 80 إلى 90%".
وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية قد ذكرت أمس الأحد أن متسللين نجحوا في قرصنة شاشات الإعلانات الموجودة داخل المطار التي ظهرت عليها رسائل إلى "حزب الله" وأمينه العام حسن نصرالله، باسم "الرب والشعب"، تطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.
وكان قد تَفَجر قصفٌ متبادل شبه يومي عبر الحدود بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من ناحية وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.