"داعش" يعترف بمقتل "الهاشمي" ويرفض الكشف عن مصير متحدثه السابق

أقرّ تنظيم داعش بمقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي؛ في اشتباكٍ مع مقاتلين سوريين محليين في مدينة جاسم بمحافظة درعا، جنوب غربي سوريا، لكنه واصل التعتيم على حقيقة ما حصل لمتحدثه السابق أبو حمزة القرشي (المهاجر) الذي قُتل في ظروفٍ غامضة خلال وقتٍ سابقٍ دون أن يُعلن التنظيم حقيقة ما حصل له.