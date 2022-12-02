"داعش" يعترف بمقتل "الهاشمي" ويرفض الكشف عن مصير متحدثه السابق

أقرّ تنظيم داعش بمقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي؛ في اشتباكٍ مع مقاتلين سوريين محليين في مدينة جاسم بمحافظة درعا، جنوب غربي سوريا، لكنه واصل التعتيم على حقيقة ما حصل لمتحدثه السابق أبو حمزة القرشي (المهاجر) الذي قُتل في ظروفٍ غامضة خلال وقتٍ سابقٍ دون أن يُعلن التنظيم حقيقة ما حصل له.
واكتفى التنظيم بالإشارة إلى مقتل أبو حمزة القرشي (المهاجر) في كلمةٍ صوتيةٍ نشرها التنظيم للمتحدث الحالي أبو عمر المهاجر؛ في مارس، قائلاً إن خليفة داعش (الأسبق) أبو إبراهيم الهاشمي؛ ونائبه أبو حمزة القرشي؛ الذي شغل منصب المتحدث الإعلامي للتنظيم، أيضاً قُتلا خلال الأيام الماضية، موحياً بذلك أن المتحدث السابق قُتل في العملية العسكرية الأمريكية نفسها التي استهدفت زعيم التنظيم الأسبق في مدينة أطمة السورية على الحدود التركية خلال فبراير الماضي.