واشنطن: تشريع الكنيست الإسرائيلي لبعض المستوطنات خطوة استفزازية

وصرّح "باتيل" بأن هذه الخطوة جاءت بعد يومين فقط من تشديد تل أبيب على التزام بوقف مناقشة إقامة مستوطنات جديدة ومنح التصاريح لمواقع استيطانية، في إشارة إلى بيان مشترك لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين عقب محادثات في مصر.