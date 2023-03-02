أبحَرَ مسرعًا فتعقبته طائرة.. بريطانيا تضبط أسلحة إيرانية مهربة بقارب في خليج عمان

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان يؤكد ما قامت به السفينة لانكستر من عملية مصادرة (للأسلحة): "هذا الوجود الدائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج ضمن التزامنا بالتمسك بالقانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".