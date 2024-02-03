حكم جديد يستبق انتخابات الخميس.. سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات بقضية زواج غير قانوني

قضت محكمة في باكستان بالحكم 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان، بالسجن سبع سنوات مع فرض غرامة، بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون.
وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.
وكان قد حُكم -الأربعاء الماضي- على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن لمدة 14 عامًا في قضية فساد، بعد يوم من حكم منفصل بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وخان وهو نجم كريكيت سابق يحظى بشعبية كبيرة في باكستان وخاصة في صفوف الشباب، ومن شأن الحكم بسجنه وحرمانه من الانتخابات أن يريح منافسيه السياسيين أثناء الانتخابات العامة المقررة الخميس المقبل.
واتُّهم خان بشراء العديد من الهدايا المقدمة من الحكام والمسؤولين الحكوميين وإعادة بيعها بربح غير معلن، وفرضت المحكمة غرامة بالملايين بالإضافة إلى حكم بالسجن على زوجته بشرى بيبي، ولم تمنحه المحكمة الخاصة -التي عُقدت في السجن الذي يُحتجز فيه منذ إدانته السابقة- أي فرصة للدفاع عن نفسه، ولم يكن حاضرًا أثناء النطق بالحكم.