حكم جديد يستبق انتخابات الخميس.. سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات بقضية زواج غير قانوني

واتُّهم خان بشراء العديد من الهدايا المقدمة من الحكام والمسؤولين الحكوميين وإعادة بيعها بربح غير معلن، وفرضت المحكمة غرامة بالملايين بالإضافة إلى حكم بالسجن على زوجته بشرى بيبي، ولم تمنحه المحكمة الخاصة -التي عُقدت في السجن الذي يُحتجز فيه منذ إدانته السابقة- أي فرصة للدفاع عن نفسه، ولم يكن حاضرًا أثناء النطق بالحكم.