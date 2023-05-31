مسلحون يقتلون جندياً باكستانياً من فريق حرس حملة تلقيح ضد شلل الأطفال

وقال الجيش في بيان حول الهجوم الذي وقع في مناطق قبلية على الحدود مع أفغانستان "حاول إرهابيون عرقلة الحملة الجارية ضد شلل الأطفال بإطلاق النار على أعضاء فريق التلقيح"، مضيفاً أن جندياً أرسل لحماية فريق التطعيم قتل خلال تبادل إطلاق النار.