"بروتوكول البعوض".. تحقيق لـ"سي إن إن" يكشف استخدام "إسرائيل" الفلسطينيين دروعًا بشرية في غزة

وبيّن الجندي أنه في البداية، كانت وحدته، التي كانت في ذلك الوقت في شمال غزة، تستخدم إجراءات موحدة قبل دخول مبنى مشتبه به: إرسال كلب أو إحداث ثقب في جانبه بقذيفة دبابة أو جرافة مدرعة، ولكن في أحد الأيام خلال هذا الربيع، ظهر ضابط استخبارات مع اثنين من المعتقلين الفلسطينيين - صبي يبلغ من العمر 16 عامًا ورجل يبلغ من العمر 20 عامًا - وأخبر الجنود باستخدامهم كدروع بشرية قبل دخول المباني، وزعم ضابط الاستخبارات أنهم على صلة بحركة "حماس".