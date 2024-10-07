تصاعد التوتر بين الجانبين.. مسؤول أمريكي: استهداف نووي إيران صعب على "إسرائيل"

ورغم التقييم الأمريكي لصعوبة استهداف المنشآت النووية الإيرانية من الناحية الجغرافية، والتعقيدات التي تتطلب جولات متعددة من الضربات الجوية على مدى عدة أيام، إلا أن المسؤول أشار إلى أن ذلك لا يعني أن "إسرائيل" ستتراجع عن تنفيذ المهمة، ولفت إلى أن المواقع الإيرانية النووية تقع في أماكن جغرافية متباعدة وتحت الأرض، مما يجعل استهدافها من أصعب العمليات الجوية.