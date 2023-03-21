الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بإعادة احتلال 4 مناطق في الضفة

صادق الكنيست الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل، بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست مقابل 18 معارضًا، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء).