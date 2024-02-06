تقييمات جديدة لهجوم الأردن.. واشنطن لم ترصد المسيّرات التي قتلت جنودها لهذا السبب

وأدى الهجوم الذي وقع في 28 يناير الماضي في الأردن إلى مقتل ثلاثة جنود بالجيش الأمريكي، وهي أول حالة وفاة أمريكية بنيران معادية منذ أن أدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى هجمات متكررة على المواقع الأمريكية في العراق وسوريا من قبل مجموعات تابعة لإيران.