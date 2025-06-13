الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ إيرانية.. ويُحذر من "أذى بالغ" للجبهة الداخلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض "التهديد"، وسط حالة استنفار غير مسبوقة في جميع أنحاء إسرائيل.
ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات فوق تل أبيب، ما دفع السلطات العسكرية إلى توجيه تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة البقاء قرب الأماكن المحمية وتجنّب التجمّعات، في خطوة احترازية تحسبًا لمزيد من التصعيد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي: "أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات جديدة لسكان جميع أنحاء البلاد بالبقاء قرب المناطق المحمية وتجنّب التجمّعات العامة"، مشددًا على أن الموقف الأمني يتطلب أقصى درجات الحذر.
في سياق متصل، حذّر المتحدث باسم الجيش، إيفي ديرفين، خلال مؤتمر صحافي متلفز قُطع بشكل مفاجئ بسبب تهديد وشيك، من أن "لإيران القدرة على إلحاق أذى بالغ بالجبهة الداخلية الإسرائيلية"، في إشارة إلى خطورة المرحلة الراهنة.
من جانبه، اعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل العسكرية وحدها "أمر مستحيل". وقال في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية إن الحل يكمن في "تهيئة الظروف لاتفاق طويل الأمد بقيادة الولايات المتحدة"، يمكن من خلاله تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
ونقلت "العربية نت" في هذا الإطار عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن الحملة الحالية على إيران، والتي استهدفت مواقع عسكرية ونووية وقادة بارزين، تهدف للضغط على طهران ودفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر صرامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الطرفين، عقب سلسلة من الضربات الجوية الواسعة التي شنتها إسرائيل ضد مواقع استراتيجية إيرانية، بما في ذلك منشآت مرتبطة ببرنامج تخصيب اليورانيوم.