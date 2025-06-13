الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ إيرانية.. ويُحذر من "أذى بالغ" للجبهة الداخلية

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات فوق تل أبيب، ما دفع السلطات العسكرية إلى توجيه تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة البقاء قرب الأماكن المحمية وتجنّب التجمّعات، في خطوة احترازية تحسبًا لمزيد من التصعيد.