"حتى لو منزوعة السلاح".. الحكومة الإسرائيلية ترفض إقامة دولة فلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن سياسة حكومة إسرائيل لا توافق على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح؛ وذلك ردًّا على دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع تواجد قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل؛ بحسب ما أوردته "رويترز".
وقال "السيسي" أمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "قلنا إننا مستعدون أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وأيضًا هناك ضمانات بقوات سواء هذه القوات من حلف شمال الأطلسي أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية كما ترونه مناسبًا، حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة، والدولة الإسرائيلية".