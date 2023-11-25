"حتى لو منزوعة السلاح".. الحكومة الإسرائيلية ترفض إقامة دولة فلسطينية

وقال "السيسي" أمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "قلنا إننا مستعدون أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وأيضًا هناك ضمانات بقوات سواء هذه القوات من حلف شمال الأطلسي أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية كما ترونه مناسبًا، حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة، والدولة الإسرائيلية".