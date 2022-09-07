"بوتين" يعتبر تعيين "تراس" رئيسة لوزراء بريطانيا بعيد عن المبادئ الديمقراطية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، في معرض تعليقه على تعيين ليز تراس رئيسة وزراء جديدة لبريطانيا، أن "إجراءات انتخاب القائد في هذا البلد بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية".
وقال "بوتين" خلال الجلسة المفتوحة في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "في المملكة المتحدة إجراءات انتخاب رأس الدولة بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية، فهي تتم في إطار الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا يشارك شعب بريطانيا العظمى في هذه الحالة في تغيير الحكومة"، وفقاً لتلفزيون "آر تي" الروسي.
وأضاف: "إن هذا شأنهم، كيفية بناء علاقات مع روسيا الاتحادية، وشأننا حماية مصالحنا الخاصة، ونحن سنفعل ذلك باستمرار، فلا يشك أحد في ذلك".
وفازت ليز تراس بزعامة حزب المحافظين البريطاني أول أمس الاثنين، وعُيّنت رسمياً رئيسة للوزراء أمس.