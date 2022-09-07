"بوتين" يعتبر تعيين "تراس" رئيسة لوزراء بريطانيا بعيد عن المبادئ الديمقراطية

وقال "بوتين" خلال الجلسة المفتوحة في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "في المملكة المتحدة إجراءات انتخاب رأس الدولة بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية، فهي تتم في إطار الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا يشارك شعب بريطانيا العظمى في هذه الحالة في تغيير الحكومة"، وفقاً لتلفزيون "آر تي" الروسي.