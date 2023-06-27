من التمرد ووصف "بوتين" له بالخيانة للغموض.. أين اختفى قائد "فاغنر"؟!

ووعد الكرملين بإسقاط تحقيق جنائي ضده بتهمة التمرد، لكن تقارير إعلامية روسية أوردت، الاثنين، أن القضية ضده لم تغلق، كما لم يتضح ما إذا كان سيتمكن من الاحتفاظ بقواته من المرتزقة.