اقتتال داخلي بين ميليشيا الحوثي في تعز يؤدي لمقتل 6 من عناصرها

قُتل أمس الاثنين ستة مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأُصيب اثنان آخران، من جراء اشتباكات داخلية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، أكد مصدر محلي وقوع اشتباكات بين فصيلَيْن تابعَيْن لميليشيا الحوثي في عزلة أخدوع أسفل، أحد طرفَيْها القيادي الحوثي المُكنَّى بأبي الكرار، وهو مشرف الميليشيا في المنطقة، فيما الطرف الآخر بقيادة أحد عناصر الميليشيا، ويُدعى عبدالرحمن أحمد عبد السلام الجرزي.
وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين يتبعون الطرف الأول، واثنين يتبعون الطرف الثاني، هما: عبد السلام أحمد عبدالسلام الجرزي وقريبه يعقوب زيد البحري، إضافة إلى إصابة اثنَين آخرَين، وفق ما نقله موقع صحيفة "الشارع" اليمنية.
وذكر المصدر أن القيادي الحوثي أبا الكرار استقدم تعزيزات من عناصر الميليشيا لمساندته، وأن التوتر بين الطرفَيْن لا يزال يسود المنطقة الواقعة أقصى مديرية مقبنة إلى الغرب من محافظة تعز.
وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي اقتتالاً شبه يومي، يشمل عمليات تصفية ضمن الصراع الداخلي بين فصائل الميليشيا.