اقتتال داخلي بين ميليشيا الحوثي في تعز يؤدي لمقتل 6 من عناصرها

وتفصيلاً، أكد مصدر محلي وقوع اشتباكات بين فصيلَيْن تابعَيْن لميليشيا الحوثي في عزلة أخدوع أسفل، أحد طرفَيْها القيادي الحوثي المُكنَّى بأبي الكرار، وهو مشرف الميليشيا في المنطقة، فيما الطرف الآخر بقيادة أحد عناصر الميليشيا، ويُدعى عبدالرحمن أحمد عبد السلام الجرزي.