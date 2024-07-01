مدير مستشفى الشفاء بغزة بعد إطلاق سراحه: الإسرائيليون عذبونا بالكلاب البوليسية والهراوات

وفي التفاصيل، أكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، وتم إدخال 5 منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في حين تم تحويل البقية إلى مستشفيات خانيونس، وفق المصدر ذاته.