البرلمان العربي يدعو البرلمانات الدولية إلى وقف محاولات الاحتلال تصفية "الأونروا"

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن "الأونروا" رمزٌ للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، مؤكداً أن محاولات الاحتلال تصفيتها تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء حقهم في العودة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.