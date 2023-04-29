السودان.. آلاف العالقين على الحدود مع مصر: السائقين يطلبون مبالغ فلكية

قالت عائلة فارّة من السودان إنها من بين آلاف العالقين على الحدود مع مصر؛ لأن السائقين يطلبون مبلغ 40 ألف دولار لاستئجار حافلة للسفر عبرها.
ويُسمح فقط للأشخاص الذين يسافرون في حافلات ويحملون تصاريح خاصة بعبور الحدود؛ بينما يُمنع العبور سيرًا على الأقدام.
وكانت الأسرة المكونة من سبعة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة، قد فرّت من القتال الدائر في العاصمة الخرطوم قبل يومين.
وقال فادي العتباني: إن عائلته، ومن بينها امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا، عالقة.
وقال في حديث لـ"بي بي سي" من بلدة وادي حلفا الحدودية: "يوجد الآلاف من الناس هنا. لا مكان للإقامة. الناس ينامون في المدارس أو على فُرُش (في العراء)".