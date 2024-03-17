الرئيس الفلسطيني يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع إسرائيل من اجتياح رفح

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأحد)، إلى بذل مزيد من الجهود الدولية لمنع إسرائيل من اجتياح رفح، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال "عباس" خلال استقباله وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في رام الله: "الأمر العاجل والأولوية، هي منع اجتياح القوات الإسرائيلية لمدينة رفح التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني ما سيوقع كارثة إنسانية"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وطالب بالإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الجيش سيقوم بعملية برية في رفح، وأن ذلك سيستغرق عدة أسابيع.