بريطانيا.. 8 مرشحين يتنافسون في السباق على "10 داوننغ ستريت"

وأخفق اثنان فقط من الطامحين إلى شَغل المنصبين، في الحصول على تأييد 20 مشرعًا للوصول إلى الجولة الأولى من التصويت؛ مما ترك الساحة زاخرة بالعديد من الساعين للحصول على تأييد الحزب، مسلحين بوعود بخفض الضرائب والنزاهة والحكم الرشيد، خلافًا لما كان عليه جونسون الذي اضطر لإعلان اعتزامه الاستقالة بعد سلسلة من الفضائح.