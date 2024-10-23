تحالف عسكري يثير قلقًا دوليًا.. كوريا الشمالية تدفع بـ 1500 جندي إضافي لدعم روسيا في حرب أوكرانيا

في خطوة تثير مخاوف دولية وتوترات متصاعدة، أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي إضافي لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ما يرفع العدد الإجمالي للقوات الكورية الشمالية في روسيا إلى 3000 جندي، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.000 بحلول ديسمبر المقبل.
وبحسب "العربية نت"، فقد أفاد النائب الكوري الجنوبي بارك سون-وون، عضو لجنة الاستخبارات البرلمانية بأن هذه الخطوة تأتي ضمن تحالف عسكري متزايد بين بيونغ يانغ وموسكو، والذي قد يؤدي إلى إحداث خلل كبير في التوازن الأمني في شبه الجزيرة الكورية.
ورغم النفي القاطع من قبل بيونغ يانغ لهذه المزاعم، واعتبارها "شائعات لا أساس لها" وفقًا لممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، تصاعدت ردود الفعل الدولية فقد استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية سفير موسكو في سيول للمطالبة بسحب القوات الكورية الشمالية على الفور.
وفي الوقت ذاته، وجّهت أوكرانيا رسالة مباشرة إلى الجنود الكوريين الشماليين المرسلين إلى أوكرانيا، دعتهم فيها إلى الاستسلام كأسرى حرب، متعهدةً بتوفير الملاذ والطعام لهم.
في سياق متصل، أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ، حيث استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال الكوري الشمالي في برلين، محذرة من أن دعم كوريا الشمالية للحرب الروسية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي وينتهك القانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطًا متزايدة على الجبهة الشرقية، حيث تتعرض لقصف روسي مكثف يستهدف بنيتها التحتية الحيوية، مما يعقد وضعها العسكري بعد مرور أكثر من عامين ونصف على اندلاع الحرب.