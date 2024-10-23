تحالف عسكري يثير قلقًا دوليًا.. كوريا الشمالية تدفع بـ 1500 جندي إضافي لدعم روسيا في حرب أوكرانيا

في خطوة تثير مخاوف دولية وتوترات متصاعدة، أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي إضافي لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ما يرفع العدد الإجمالي للقوات الكورية الشمالية في روسيا إلى 3000 جندي، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.000 بحلول ديسمبر المقبل.