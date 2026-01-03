انفجارات قوية تهز عاصمة فنزويلا وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية من المدينة

سُمع دوي 7 انفجارات على الأقل، وتحليق طائرات على ارتفاع منخفض في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فيما رأى شهود عيان أن المنطقة الجنوبية من المدينة، بالقرب من قاعدة عسكرية رئيسية، بدون كهرباء.
ولم تصدر الحكومة الفنزويلية أي تصريحات بشأن الوضع، فيما توجه السكان في مختلف الأحياء إلى الشوارع، وشوهد بعضهم من بعيد في مناطق متفرقة من كاراكاس.
ويأتي هذا في الوقت الذي يستهدف فيه الجيش الأمريكي في الأيام الأخيرة قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات، فيما أعلنت فنزويلا أمس (الجمعة) استعدادها للتفاوض على اتفاقية مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات.
كما صرّح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض تغيير حكومي في فنزويلا، والوصول إلى احتياطياتها النفطية الهائلة من خلال حملة ضغط مستمرة منذ أشهر، بدأت بنشر عسكري واسع النطاق في البحر الكاريبي في أغسطس.