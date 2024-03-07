"البديوي" يلتقي سفير إسبانيا لدى المملكة ويبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها، متابعة الاستحقاقات الخليجية - الأوروبية القادمة والاجتماعات المشتركة خلال عام 2024، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها, خاصةً فيما يتعلق بالأوضاع الخطيرة في قطاع غزة.