"البديوي" يلتقي سفير إسبانيا لدى المملكة ويبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على أهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون ومملكة إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وتوطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية، بما يخدم الأهداف المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة العربية السعودية خورخي سيرا، بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها، متابعة الاستحقاقات الخليجية - الأوروبية القادمة والاجتماعات المشتركة خلال عام 2024، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها, خاصةً فيما يتعلق بالأوضاع الخطيرة في قطاع غزة.