"لم نتقيد بأي قيود".."هاليفي": أكثر من 200 ألف فلسطيني قتلوا وأصيبوا في غزة

ويُعد تقدير هاليفي، الذي يشير إلى إصابة أو مقتل أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، تطابقًا مذهلاً مع إحصاءات وزارة الصحة في غزة، تلك الأرقام، التي بلغت 64,718 قتيلًا و163,859 مصابًا حتى الآن، غالبًا ما شُبهت بدعاية لحماس من قبل المسؤولين الإسرائيليين، لكن الوكالات الإنسانية الدولية أكدت موثوقيتها، ومع ذلك، يُخشى أن يكون الآلاف مدفونون تحت الأنقاض، كما أفادت تقارير حديثة عن مقتل 40 فلسطينيًا على الأقل يوم الجمعة في ضربات إسرائيلية حول مدينة غزة.