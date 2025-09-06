ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,368 شهيدًا و162,367 مصابًا

وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ 18 آذار/ مارس الماضي، عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 11,828 شهيدًا و50,326 مصابًا. كما أوضحت أن عدد شهداء "لقمة العيش" الذين قضوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية ارتفع إلى 2,385 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 17,577، بينهم 23 شهيدًا و143 مصابًا خلال الساعات الماضية.