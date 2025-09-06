ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,368 شهيدًا و162,367 مصابًا

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 64,368، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر أن عدد المصابين بلغ 162,367، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 68 شهيدًا، بينهم 8 جرى انتشالهم من تحت الركام، إضافة إلى 362 مصابًا، وفق وكالة "وفا".
وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ 18 آذار/ مارس الماضي، عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 11,828 شهيدًا و50,326 مصابًا. كما أوضحت أن عدد شهداء "لقمة العيش" الذين قضوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية ارتفع إلى 2,385 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 17,577، بينهم 23 شهيدًا و143 مصابًا خلال الساعات الماضية.
كما سجلت مستشفيات القطاع 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة، من بينهم 135 طفلًا.