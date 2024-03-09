الأردن: 5 دول نفّذت 10 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

أعلن الجيش الأردني اليوم (السبت)، أن طائرات سلاح الجو الملكي نفّذت مجددًا عمليات إلقاء مساعدات إنسانية من الجو على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أمريكية وفرنسية وبلجيكية ومصرية.
وأفاد الجيش في بيان بأن القوات المسلحة الأردنية نفّذت 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة؛ وذلك للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن أن العملية جرت بمشاركة "طائرتين من نوع "130" تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني وأربع طائرات أمريكية وطائرتين فرنسيتين وطائرة بلجيكية وطائرة مصرية.