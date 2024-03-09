الأردن: 5 دول نفّذت 10 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

وأفاد الجيش في بيان بأن القوات المسلحة الأردنية نفّذت 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة؛ وذلك للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".