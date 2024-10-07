رغم مرور عام على هجوم 7 أكتوبر.. لا يزال الإسرائيليون يعيشون تحت تأثير الصدمة

ومع ذلك، فإن صور معاناة الفلسطينيين في غزة غائبة تمامًا تقريبًا عن التلفزيون الإسرائيلي، باستثناء اللقطات التي صورها الجيش أو التقارير من الصحفيين المرافقين للقوات الإسرائيلية، كما أن هناك اعترافًا ضئيلًا بحقيقة أنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن تدمير غزة ذكّرهم بصدمتهم التاريخية الخاصة، وهي فقدان أرضهم في النكبة بعد الحرب التي اندلعت عندما تأسست دولة إسرائيل في عام 1948.. وبدلًا من ذلك كان هناك تشدد عام في المواقف وشعور بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يشعرون بأنهم أبعد من بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى.