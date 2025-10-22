بالذخيرة الحية.. اشتباك خاطئ بين الشرطة والجيش الألماني خلال مناورة قرب ميونيخ

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الجنود ظنوا أن وصول الشرطة جزء من المناورة التدريبية، فأطلقوا النار بذخيرة حية، وردت الشرطة بالمثل، معتقدة أن الموقف تهديد حقيقي، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح طفيفة في الوجه.