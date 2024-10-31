اتحاد المحامين العرب يدين تشريع الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا

وقال ابن عيسى في بيان له: "إن الأونروا لعبت دورًا بارزًا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين خلال 75 عامًا، مؤكدًا أن تشريع الاحتلال بحظرها يعد جرأة على الأمم المتحدة تستوجب شطب عضوية هذا الكيان من المنظمة الأممية.