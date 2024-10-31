اتحاد المحامين العرب يدين تشريع الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى، بأشد العبارات تشريع الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وقال ابن عيسى في بيان له: "إن الأونروا لعبت دورًا بارزًا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين خلال 75 عامًا، مؤكدًا أن تشريع الاحتلال بحظرها يعد جرأة على الأمم المتحدة تستوجب شطب عضوية هذا الكيان من المنظمة الأممية.
وأضاف أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتوسيعه لرقعة الحرب بالمنطقة دون تعرضه لأي عقوبات جعلته يتجرأ على منظمة الأمم المتحدة، بل ويفرض على مؤسساتها العقاب في مشهد دولي هزلي يحكم فيه الجاني على القاضي.
وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة قرارًا بشطب عضوية الاحتلال الإسرائيلي لمخالفاته الصارخة للقوانين الدولية.