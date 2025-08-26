مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من مخطط إعادة احتلال غزة وتهجير نحو مليون مواطن

واعتبر المجلس أن اعتراف إسرائيل بجريمة استهداف الصحفيين والمرضى في مستشفى ناصر جاء بعد أن وثقته الكاميرات، داعياً إلى أن تكون هذه الجرائم دافعاً لمزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة في غزة، ولوقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية، والتي شملت قرى المغير وسنجل إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات.