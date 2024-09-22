"حزب الله" يقصف مجمعًا للصناعات العسكرية وقاعدة جوية في عمق إسرائيل

وذكر "حزب الله" في بيان أنه قصف مجمعًا للصناعات العسكرية الإسرائيلية في حيفا رد أولي، على يومين من الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي، والتي انفجرت فيها أجهزة استدعاء وأجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاؤها، وفقاً لـ"رويترز".