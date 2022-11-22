تركيا اخترقت مجالًا جويًّا سوريًّا تسيطر عليه روسيا وأمريكا في ضرب الأكراد

نقلت "رويترز" عن مصادر تركية ومن المعارضة السورية، اليوم "الثلاثاء"، أن طائرات حربية تركية اخترقت المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة، لأول مرة؛ لمهاجمة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وحشدت حلفاء سوريين لتوسيع الحملة على الأرجح.
وأضافت المصادر أن أنقرة على اتصال مع روسيا وأمريكا بشأن هذا الأمر.
من جهته قال مصدر بوزارة الدفاع التركية: "إن الطائرات لم تُستخدم قطّ في الأجواء السورية أو الروسية أو الأمريكية في الضربات الجوية الأخيرة على قواعد المسلحين الأكراد في سوريا، وإن الطائرات قصفت جميع الأهداف من داخل المجال الجوي التركي".
ويشير استخدام تركيا للمجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة، إلى نفوذ أنقرة المتزايد لدى موسكو وواشنطن.
ووقعت الغارات بطائرات "إف-16" في الأيام القليلة الماضية، مع تصعيد تركيا ووحدات حماية الشعب من الضربات المتبادلة التي أدت إلى مقتل مدنيين على جانبي الحدود.