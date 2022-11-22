تركيا اخترقت مجالًا جويًّا سوريًّا تسيطر عليه روسيا وأمريكا في ضرب الأكراد

من جهته قال مصدر بوزارة الدفاع التركية: "إن الطائرات لم تُستخدم قطّ في الأجواء السورية أو الروسية أو الأمريكية في الضربات الجوية الأخيرة على قواعد المسلحين الأكراد في سوريا، وإن الطائرات قصفت جميع الأهداف من داخل المجال الجوي التركي".