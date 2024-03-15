السنغال.. احتفالاتٌ بعد إطلاق سراح زعيم المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية

على بُعد أيامٍ من الانتخابات الرئاسية، خرج أنصار زعيم المعارضة السنغالية عثمان سونكو؛ إلى شوارع داكار، في وقتٍ مبكرٍ من يوم الجمعة، بعد إطلاق سراحه من السجن.