مصادر: مسؤول إيراني رفيع طالب الفصائل العراقية بوقف هجماتها على القوات الأمريكية

نقلت "رويترز" عن عدة مصادر إيرانية وعراقية، اليوم (الأحد)، أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران في العراق على القوات الأمريكية، حيث طالبها بالابتعاد عن المشهد لتفادي الضربات الأمريكية.