السودان.. الاشتباكات تؤزم الأوضاع الإنسانية وتُصعب وصول المساعدات

من جانبها، وفق -روسيا اليوم- ردت قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف صاروخية من مواقع تمركزاتها في مدينة الخرطوم بحري باتجاه المناطق التي يتمركز فيها الجيش بأحياء كرري- شمالي المدينة، ويرافق ذلك تحليق طائرات الاستشكاف التابعة للجيش التي كثّفت من طلعاتها الجوية في عدة جبهات بالخرطوم وأم درمان.