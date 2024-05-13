"إن أردتم النزول إلى ساحة المعركة بأوكرانيا فلتنزلوا".. روسيا ترسل تحذيراً للغرب

وأشار إلى أن سويسرا كانت دولة محايدة حقًا، لكنها الآن انحازت بالكامل إلى أوكرانيا، ولفت إلى أن موسكو صرحت مرارا وأعربت عن استعدادها للمفاوضات لكن "مع مراعاة الاعتراف بالواقع الجديد" على الأرض.