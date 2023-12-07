"500" موظف من "1400" منظمة يهودية يدعون "بايدن" إلى وقف حرب غزة

وقّع أكثرُ من "500" موظف في أكثر من "140" منظمة يهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ على خطاب مفتوح إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعو إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإحلال السّلام الدائم لكلٍّ من الإسرائيليين والفلسطينيين، رغم أن أغلب المنظمات اليهودية الكبرى لا تزال تؤيد إسرائيل في حربها؛ بحسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم "الخميس".
وقال الموقعون في الخطاب: "لقد كرّس الكثيرُ منّا حياتَه لبناء مجتمعات يهودية مزدهرة، ونعلم أنه لا يوجد حلّ عسكري لهذه الأزمة، وأنه لا يمكن تحقيق الأمان لليهود أو التحرير للفلسطينيين في حال استمرّ القتال بينهما".
من جانبها أفادت الشبكة بأنه على الرغم من أن معظم المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى تدعم إسرائيل بقوّة في حربها ضدّ حركة "حماس"؛ فإن الآراء المعارضة باتت تتزايد بين موظفيها الأصغر سنًّا، والذين يتحدّث بعضهم الآن علنًا لإظهار دعم واسع النطاق داخل المجتمع اليهودي لوقف إطلاق النار.
وأضافت: أن هذا الخطاب يختلف عن الاحتجاجات اليهودية اليسارية المؤيدة لوقف إطلاق النار؛ إذ كتبه الموقعون عليه من منظور أكثر شيوعًا، كما أنهم يأتون من مجموعة واسعة من الجماعات اليهودية الأمريكية، بما في ذلك المعابد اليهودية، ومراكز الجالية اليهودية المحلية، ووكالات الخدمات الاجتماعية، والمنظمات الخيرية، والمؤسسات الثقافية اليهودية.
وضمّت القائمةُ بعضَ المنظمات التي تدعم وقف إطلاق النار، وأيضًا الكثير من المنظمات الأخرى التي كان قادتها صريحين في دعم تل أبيب، بل انتقدوا أولئك الذين يطالبون بوقف إطلاق النار باعتبارهم متعاطفين مع حركة "حماس".