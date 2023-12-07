"500" موظف من "1400" منظمة يهودية يدعون "بايدن" إلى وقف حرب غزة

وقّع أكثرُ من "500" موظف في أكثر من "140" منظمة يهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ على خطاب مفتوح إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعو إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإحلال السّلام الدائم لكلٍّ من الإسرائيليين والفلسطينيين، رغم أن أغلب المنظمات اليهودية الكبرى لا تزال تؤيد إسرائيل في حربها؛ بحسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم "الخميس".