برصاصة في الوجه.. الاحتلال يغتال فتى فلسطينياً في نابلس

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء) فتى فلسطينيًا في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت الوزارة باستشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عامًا) برصاصة في الوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
من ناحيته، ذكر جيش الاحتلال أن "قواته ردت بالنيران الحية في اتجاه مسلح مشتبه به أطلق النار عليها، مؤكدًا وقوع "إصابة"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف أن "حجارة وعبوات ناسفة وزجاجات حارقة ألقيت على الجنود في مدينة نابلس".