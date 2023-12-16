وسائل إعلام إيرانية رسمية تعلن إعدام "عميل الموساد الإسرائيلي"

أعدمت إيران "عميلاً لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)"، جنوب شرقي البلاد.
وأعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية في إيران، اليوم، أن هذا الشخص "تواصل مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدّم وثائق حسّاسة إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".
وأعدمت الهيئة القضائية المدان في سجن بمدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان.
وفي أبريل 2022، اعتقلت الاستخبارات الإيرانية 3 أشخاص قالوا إنهم ينتمون إلى مجموعة مرتبطة بالموساد، بينما لم يتضح ما إذا كان الشخص الذي أُعدم واحداً منهم أم لا، وفق سكاي نيوز عربية.
وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس وشن "حرب ظل" منذ سنوات، وتعد إسرائيل إيران أكبر تهديد لها، وهددت مراراً باتخاذ إجراء عسكري لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.
وفي المقابل، تنفي إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، سعيها للحصول على مثل هذه الأسلحة، وتوعدت برد قاسٍ على أي هجوم.
وتعلن طهران من حين لآخر اعتقال أشخاص تقول إنهم يتجسسون لمصلحة دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي عام 2020، أعدمت إيران رجلاً أُدين بتسريب معلومات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن قاسم سليماني؛ اللواء البارز في الحرس الثوري الذي قُتل لاحقاً جرّاء غارة أمريكية بطائرة من دون طيّار في العراق.