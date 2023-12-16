وسائل إعلام إيرانية رسمية تعلن إعدام "عميل الموساد الإسرائيلي"

وأعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية في إيران، اليوم، أن هذا الشخص "تواصل مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدّم وثائق حسّاسة إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".