مشهد الرعب يتكرّر.. الاحتلال يواصل استهدافَ مستشفيَيْ كمال عدوان والعودة

كشفت وزارةُ الصحة في غزة أنّ 12 طفلًا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات بمستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يستهدف كلَّ من يتحرّك داخل مستشفيَيْ "كمال عدوان، والعودة".