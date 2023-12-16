مشهد الرعب يتكرّر.. الاحتلال يواصل استهدافَ مستشفيَيْ كمال عدوان والعودة

كشفت وزارةُ الصحة في غزة أنّ 12 طفلًا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات بمستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يستهدف كلَّ من يتحرّك داخل مستشفيَيْ "كمال عدوان، والعودة".
وتابعت الوزارة: "مشهد الرعب نفسه يتكرّر في مستشفيَيْ كمال عدوان والعودة؛ حيث يستهدف الاحتلالُ كلَّ من يتحرّك فيهما".
وأضافت الوزارة، وفق روسيا اليوم: أن الاحتلال دمّر بالكامل الجزءَ الجنوبي لمستشفى كمال عدوان؛ حيث إنه ما زال يستهدف كلَّ من يتحرّك فيه، ويقمع الطواقمَ الطبية ويذلُّهم.
وأكّدت الوزارة أن 12 طفلًا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.
وكان جيش الاحتلال قد اعتقل، الأربعاء الماضي، أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، واقتاده إلى جهة مجهولة خارج المستشفى؛ وفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة.
وسبق أن اقتحمت القواتُ المحتلّة غالبيةَ المستشفيات في غزة وشمالها، ونكّلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.