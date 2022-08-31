فريق وكالة الطاقة الذرية يصل إلى مدينة زابوريجيا في طريقه إلى المحطة النووية

ودخل موكب يضم نحو عشرين سيارة يحمل نصفها شعار "الأمم المتحدة" وسيارة إسعاف، إلى المدينة بعد ظهر الأربعاء، حسب صحافيي "فرانس برس" في المكان، وتقع زابوريجيا على بعد حوالي 120 كيلومترًا عن هذه المحطة للطاقة النووية التي تعد الأكبر في أوروبا.