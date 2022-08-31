فريق وكالة الطاقة الذرية يصل إلى مدينة زابوريجيا في طريقه إلى المحطة النووية

دعت كييف، الأربعاء، موسكو إلى الكفّ عن قصف الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطة في أوروبا، التي تحتلها القوات الروسية، ويفترض أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها.
وكتب المتحدث باسم الدبلوماسية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على فيسبوك: "يجب أن تتوقف قوات الاحتلال الروسية عن إطلاق النار على الممرات التي يستخدمها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألا تتدخل في أنشطته في المحطة".
ووصلت بعثة تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، في طريقها إلى محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه، وتحتلها القوات الروسية، حسب ما ذكر صحافيون من وكالة "فرانس برس".
ودخل موكب يضم نحو عشرين سيارة يحمل نصفها شعار "الأمم المتحدة" وسيارة إسعاف، إلى المدينة بعد ظهر الأربعاء، حسب صحافيي "فرانس برس" في المكان، وتقع زابوريجيا على بعد حوالي 120 كيلومترًا عن هذه المحطة للطاقة النووية التي تعد الأكبر في أوروبا.