دعا "بوتين" لزيارة الصين.. لماذا اختار "شي جين بينغ" روسيا كمحطة أولى؟

كذلك من المقرر أن يوقّع الجانبان الروسي والصيني اليوم نحو 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قِبَل روسيا الاتحادية والصين، حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة"، و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".