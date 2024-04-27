إعلام إسرائيلي: استقالة رئيس أركان الجيش باتت قريبة بسبب هجوم 7 أكتوبر

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، متوقعة خلال الفترة المقبلة، وأن نقاشًا يدور حاليًا حول خليفته، بحسب ما أوردته "سبوتنيك" اليوم (السبت).
وبينت القناة أنه بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، أصبح من الواضح للجميع أن جميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر سيعودون إلى ديارهم، بداية من رئيس الأركان.
وأضافت أن العديد من الضباط جهزوا بالفعل محامين استعدادًا لتحقيقات الحرب، ومن المرجح أن "حاليفا" كتب رسالة استقالته إلى رئيس الأركان بعد تلقي المشورة القانونية، على افتراض أن جميع أقواله ستعرض أيضًا على لجنة التحقيق عند تشكيلها.
وأوضحت القناة أن من بين الضباط المتوقع استقالتهم العميد يوسي شاريئيل قائد الوحدة 8200؛ والعميد آفي روزنفيلد قائد فرقة غزة؛ واللواء يارون فينكلمان قائد القيادة الجنوبية؛ واللواء عوديد باسيوك رئيس شعبة العمليات، واللواء إليعازر توليدانو رئيس قسم الاستراتيجية، ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار.
وأشارت إلى أن مسألة هوية رئيس الأركان المقبل، الذي سيحل محل هاليفي، تثير بالفعل قلق المنظومة الأمنية والسياسية على السواء؛ لأن الضباط الذين كانوا يعتبرون في السابق مرشحين طبيعيين لهذا المنصب مثل، يارون فينكلمان، وإليعازر توليدانو يُنظر إليهما الآن على أنهما جزء من الفشل.