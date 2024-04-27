إعلام إسرائيلي: استقالة رئيس أركان الجيش باتت قريبة بسبب هجوم 7 أكتوبر

وأضافت أن العديد من الضباط جهزوا بالفعل محامين استعدادًا لتحقيقات الحرب، ومن المرجح أن "حاليفا" كتب رسالة استقالته إلى رئيس الأركان بعد تلقي المشورة القانونية، على افتراض أن جميع أقواله ستعرض أيضًا على لجنة التحقيق عند تشكيلها.