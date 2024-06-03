وزير الخارجية المصري: نرفض وجود الاحتلال بالجانب الفلسطيني من معبر رفح

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ترفض الوجود الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكداً أنه "من الصعب أن يستمر معبر رفح في العمل دون وجود إدارة فلسطينية على الجانب المقابل".