وزير الخارجية المصري: نرفض وجود الاحتلال بالجانب الفلسطيني من معبر رفح

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ترفض الوجود الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكداً أنه "من الصعب أن يستمر معبر رفح في العمل دون وجود إدارة فلسطينية على الجانب المقابل".
وأضاف "شكري" في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الاثنين: "نثمّن موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية، لاسيما بعد اعترافها بدولة فلسطين".
وفي 7 مايو الماضي، استولى جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، وأغلقه أمام خروج الجرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.
بدوره، أكد ألباريس وفق وكالة وفا للأنباء "ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية"، مشدداً على أن هناك "توافقاً كبيراً بين مصر وإسبانيا على تعزيز السلام في الشرق الأوسط".
يُذكر أن إسبانيا أعلنت قبل أقل من أسبوع اعترافها بالدولة الفلسطينية، وسط ترحيب بهذه الخطوة.