المخابرات الأوكرانية: لا نرى أي مؤشرات على اعتزام الصين تزويد روسيا بالأسلحة

ذكر رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف أنه لا يرى أي مؤشر على أن الصين تعتزم إمداد روسيا بأسلحة، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء).
وفي معرض حديثه عن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين أخيرًا ومفادها أن الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي بأسلحة؛ لمساعدته في غزوه لأوكرانيا، قال "بودانوف" في مقابلة بثتها إذاعة "صوت أمريكا"، أمس: "أنا لا أشاطر هذا الرأي".
وأضاف: "في الوقت الحالي، لا أعتقد أن الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا، ولا أرى أي مؤشر على أن مثل هكذا أمور يتم حتى البحث فيها".
وبعدما ألحت عليه "صوت أمريكا" بالسؤال عن الاتهامات الأمريكية، قال "بودانوف": "أنا رئيس جهاز الاستخبارات وأنا -مع كل الاحترام الذي أكنّه لكم- لا أستند على آراء أفراد، بل على حقائق فقط، أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل".