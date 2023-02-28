المخابرات الأوكرانية: لا نرى أي مؤشرات على اعتزام الصين تزويد روسيا بالأسلحة

وبعدما ألحت عليه "صوت أمريكا" بالسؤال عن الاتهامات الأمريكية، قال "بودانوف": "أنا رئيس جهاز الاستخبارات وأنا -مع كل الاحترام الذي أكنّه لكم- لا أستند على آراء أفراد، بل على حقائق فقط، أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل".