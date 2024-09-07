67 طائرة مسيرة بعيدة المدى.. "أوكرانيا" تتصدّى لهجوم روسي وحطام قرب البرلمان

ونقلت "رويترز" أنه سُمع دويّ سلسلة من الانفجارات بعد الثالثة صباحًا بقليل "00:00 بتوقيت غرينتش"، اليوم، في العاصمة الأوكرانية "كييف"، تردّد صدى بعضها عاليًا في وسط المدينة.