"لماذا تتجاهل جريمتها؟".. إيران تدين معاقبة أمريكا لها على خلفية "هجوم" ألبانيا

دانت طهران بشدة، اليوم "السبت"، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على وزارة الأمن "الاستخبارات" الإيرانية، على خلفية اتهامها بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا في يوليو "تموز".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن إدانة الوزارة بشدة، خطوة وزارة الخزانة الأمريكية في فرض الحظر مرارًا على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب.
واعتبر "كنعاني" في بيان أن "الحظر الجديد، كإجراءات الحظر الأمريكية غير القانونية السابقة ضد وزارة الأمن؛ لن يكون قادرًا أبدًا على إحداث أي خلل في عزم خَدَمَة أمن الشعب الإيراني في هذا الجهاز الشامخ"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وفرضت الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على الوزارة الإيرانية؛ لاتهامها بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي، كما اتهمت واشنطن الوزارة الإيرانية بإدارة شبكات في مجالات التجسس الإلكتروني والقرصنة وبرمجيات الفدية.