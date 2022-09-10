"لماذا تتجاهل جريمتها؟".. إيران تدين معاقبة أمريكا لها على خلفية "هجوم" ألبانيا

واعتبر "كنعاني" في بيان أن "الحظر الجديد، كإجراءات الحظر الأمريكية غير القانونية السابقة ضد وزارة الأمن؛ لن يكون قادرًا أبدًا على إحداث أي خلل في عزم خَدَمَة أمن الشعب الإيراني في هذا الجهاز الشامخ"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".