إيران تحتجز سفينة حاويات مملوكة لـ"إسرائيلي"

أعلنت إيرانُ، اليوم "السبت"، احتجازَ سفينة شحن إسرائيلية في الخليج العربي، وذلك وسط ترقب بشأن ضربة انتقامية إيرانية تجاه إسرائيل؛ ردًّا على قصف تل أبيب لقنصلية طهران في دمشق في الأول من أبريل الجاري.
وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أن القوات الخاصة التابعة للبحرية الإيرانية، استخدمت طائرة مروحية لاعتلاء السفينة والسيطرة عليها.
وأضافت: أن سفينة الشحن "MSC Aries" التي احتجزتها البحرية الإيرانية، ترفع علم البرتغال، وتديرها شركة "Zodiac Maritime" المملوكة للملياردير الإسرائيلي "إيال عوفر"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن.
وأشارت إلى أن السفينة المحتجزة سيتمّ قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
من جانبه ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن على علم بتقارير الاستيلاء على السفينة، وأنّها تراقب الوضع.
من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن السفينة المعنية يُعتقد أنها "MSC Aries"؛ وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة "Zodiac Maritime" التابعة للملياردير الإسرائيلي "إيال عوفر".
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد بيّنت في وقت سابق اليوم أن سلطات إقليمية سيطرت على سفينة على بُعد 50 ميلًا بحريًّا شمال شرق إمارة الفجيرة في الإمارات، كما أبلغت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية عن حادث اعتلاء سفينة في الموقع ذاته.