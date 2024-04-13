إيران تحتجز سفينة حاويات مملوكة لـ"إسرائيلي"

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد بيّنت في وقت سابق اليوم أن سلطات إقليمية سيطرت على سفينة على بُعد 50 ميلًا بحريًّا شمال شرق إمارة الفجيرة في الإمارات، كما أبلغت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية عن حادث اعتلاء سفينة في الموقع ذاته.