الديمقراطيون يحسمون جولة الإعادة في ولاية جورجيا

حسم السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك؛ الذي ساعد فوزه في جولة الإعادة لعام 2021، الديمقراطيين، على السيطرة على مجلس الشيوخ، وجعله أول سيناتور من أصول إفريقية في جورجيا، سباق التجديد النصفي في الولاية، أمام المرشح الجمهوري هيرشل ووكر.